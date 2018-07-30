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В областном правительстве появится Минцифра
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В областном правительстве появится Минцифра 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Место упраздненного в июле 2016 года областного министерства развития информационного общества займет министерство цифрового развития, региональный аналог структуры, которая была создана после переизбрания Владимира Путина президентом и переназначения Дмитрия Медведева на пост премьера. О том, что такую структуру создать придется, 30 июля на заседании областного кабинета министров сообщил губернатор Анатолий Артамонов. «Через это министерство, Минцифра, как его теперь коротко называют на федеральном уровне, будут реализовываться очень многие программы. И средства будут выделяться. Мы одно министерство сократили, вместо него пусть будет это министерство. Я думаю, что мы переживем одного бухгалтера и, может быть, одного секретаря, который появится еще дополнительно. Но самое главное, чтобы эта работа велась достаточно осознанно. И конкурс проведите на замещение этой должности, должности министра, который возглавит эту очень важную, перспективную и современную работу. Тем более что Максим Алексеевич (Максим Акимов, вице-премьер правительства России, в прошлом — первый заместитель Анатолия Артамонова — прим. „Калуги 24“) на федеральном уровне эту работу в целом курирует и возглавляет. С ним нам взаимодействовать, как говорится, сам бог велел», — сказал он. Напомним, упраздненное министерство развития информационного общества возглавлял Дмитрий Разумовский, ныне — городской голова Калуги.
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