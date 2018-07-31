Высокая конкуренция: на Кубани одновременно пройдет 65 избирательных компаний

В 30 муниципальных образованиях Краснодарского края предстоит провести 65 избирательных компаний перед выборами, которые пройдут 9 сентября. Срок выдвижения закончился 25 июля.

Всего будет 19 избирательных кампаний в представительные органы власти. Среди них: 5 основных депутатских корпусов — 156 мандатов ( Геленджик , Белореченский, Кавказский, Тихорецкий и Туапсинский районы); 14 кампаний по дополнительным выборам депутатов — 32 мандата, в таких муниципалитетах, как Краснодар Новороссийск ; районах: Апшеронский, Крымский, Павловский, Лабинский, Новопокровский, Гулькевичский; Гулькевичском поселении и сельских поселениях: Воронежское, Вольненское, Веселовское, Коноковское, Успенское.

Выборы состоятся в 4 городских глав — Хадыженская, Псебаевская, Черноморская, Ахтырская, а также 42 сельских в 23 муниципальных районах Краснодарского края. На данные выборы были выдвинуты 198 кандидатов, 41 из которых от «Единой России», 45 от «ЛДПР», 5 кандидатов — «КПРФ», такое же количество от «Справедливой России», а самовыдвиженцев насчитывается100 человек. «Родная партия» — новая для Кубани, но выдвинула 2 кандидата.

В кубанской столицы на один мандат претендуют 10 человек. По одному от «Единой России», «КПРФ, „СР“ „ЛДПР“ и 6 — самовыдвиженцы. В отношении 2 принято решение об отмене выдвижения.

В Новороссийске довыборы по двум одномандатным округам. В избирательном округе №9 выдвинулось 11 человек на один мандат, а в округе №10 — 8 человек на один мандат.

На выборы депутатов в Тихорецком районе на 30 мандатов по 9 округам выдвинулось 70 кандидатов. В Кавказском районе — на 30 мандатов по 6 пятимандатным округам выдвинуто 62 кандидата. Отмечается, что Туапсинский район — динственный район, где выборы проходят по смешанной системе: 15 кандидатов по 5 трехмандатным округам и 15 кандидатов по списку.

В Геленджике на 30 депутатских мандатов по 17 округам выдвинуто 122 кандидата. Так, от „Единой России“ было выдвинуто 26 кандидатов, от „ЛДПР“ — 17 кандидатов, „КПРФ“ — 7 кандидатов, „СР“ — 18 кандидатов, партия „Роста“ — 1 кандидат и самовыдвиженцев насчитывается 53 человека.