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9 сентября на Кубани пройдет 65 избирательных кампаний
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9 сентября на Кубани пройдет 65 избирательных кампаний 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
25 июля стал последним днем для выдвижения кандидатов.
Кроме того, будут организованы 19 избирательных кампаний по выборам в представительные органы власти. В Геленджике, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах определится основной депутатский корпус.
В ряде муниципалитетов пройдут довыборы в депутатский корпус. Всего на 188 мандатов претендуют 553 человека.
«9 сентября в 23 районах региона жители выберут четырех городских и 42 сельских глав. На эти посты заявки подали 198 кандидатов, половина из них — самовыдвиженцы», — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, на президентских выборах 2018 года на Кубани проголосовали свыше 3 млн жителей
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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