9 сентября на Кубани пройдет 65 избирательных кампаний

25 июля стал последним днем для выдвижения кандидатов.

Кроме того, будут организованы 19 избирательных кампаний по выборам в представительные органы власти. В Геленджике Белореченском , Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах определится основной депутатский корпус.

В ряде муниципалитетов пройдут довыборы в депутатский корпус. Всего на 188 мандатов претендуют 553 человека.

«9 сентября в 23 районах региона жители выберут четырех городских и 42 сельских глав. На эти посты заявки подали 198 кандидатов, половина из них — самовыдвиженцы», — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края

Напомним, на президентских выборах 2018 года на Кубани проголосовали свыше 3 млн жителей