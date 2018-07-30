Архитектурное волонтёрство: в одном из сёл Удмуртии начали восстанавливать церковь

Ижевск. Удмуртия . Ижевские архитекторы-реставраторы начали работы по восстановлению старинной церкви в селе Большой Селег. Информацию об этом разместили на сайте Союза архитекторов Удмуртской Республики.

Отметим, что деревянную церковь возвели в селе в 1875 году, а каменную церковь построили в 1881 — 1895 годах на средства прихожан, освятили её 25 января 1896 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь закрыли на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 1940 года, а здание передали школе.

Как отметила почётный архитектор Удмуртской Республики Нина Степанюк, уже несколько лет сообщество ижевских архитекторов с друзьями-профессионалами и просто неравнодушными людьми помогают в содержании и ремонте старинных зданий и сооружений.

«Этим летом была осуществлена ознакомительно-консультационная добровольная поездка по Красногорскому району. В ходе её жители старинного села Большой Селег рассказали о своём желании восстановить расположенную в центре села церковь Покрова Пресвятой Богородицы», — сообщила Нина Степанюк.

Результатом этой встречи стала организация работ волонтёров — профессиональных промышленных альпинистов совместно с архитекторами по удалению поросли с крыши храма и устройству временного покрытия. Эти работы позволят провести обследование, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы.

«В добровольной помощи существует тонкая грань, за которой может возникнуть привычка к иждивенчеству. Поэтому нужно определять степень необходимого участия добровольцев и цели их привлечения (профессионализм, единовременная массовость и так далее). Результатом можно считать не только выполнение работ, но и привлечение местного сообщества как к разовым работам, так и к дальнейшему содержанию объектов», — отметила Нина Степанюк.