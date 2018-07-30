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В столице вдвое увеличена доля многолетних растений в московских цветниках
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В столице вдвое увеличена доля многолетних растений в московских цветниках 

Обручевский меридиан 24 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Такое решение было принято активными гражданами в феврале 2016 года, а уже сейчас горожане могут любоваться полученным результатом.
Лето в Москве — пестрое и яркое. Множество цветущих клумб украшают город, придают ему свежесть и очарование. Для того чтобы поддерживать всю эту красоту требуется много труда. До недавнего времени столичные цветники оформлялись в основном однолетними растениями, но из-за особенностей цветения их приходилось менять два раза в сезон — на весенний и летне-осенний период. В 2016 году на обсуждение в проекте «Активный гражданин» был вынесен вопрос об увеличении, там, где это возможно, доли многолетних растений. В голосовании приняли участие более 211 тысяч человек, большинство из которых (75,82%) единогласно поддержали идею заменить часть однолетних растений на многолетние.
В результате решения активных граждан в этом году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы подготовлено к высадке почти 350 тысяч многолетников — всего 150 различных видов и сортов растений. С каждым годом ассортимент расширяется. В этом году появились такие интересные культуры, как манжетка, кровохлебка и полынь.
На август и сентябрь этого года Государственным природоохранных бюджетным учреждением «Мосприрода» запланирована высадка многолетних растений на территории почти 3 тысячи кв.м. 16 тысяч разнообразных цветов ждут своей очереди, чтобы украсить нашу столицу: нивяник, примула, гвоздика травянка, синюха, герань, монарда, очиток, хосты, сибирский ирис и много видов колокольчиков.
В итоге к концу сентября свыше 365 тысяч многолетников будут высажены в цветники на улицах столицы. Эти растения неприхотливы и устойчивы к морозам, а многие виды еще и устойчивы к засухам, есть и те, которые переносят избыточное увлажнение почвы. Такие особенности цветов позволят значительно сократить расход времени и средств по уходу за городскими клумбами.
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