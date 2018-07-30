Ещё
Заметки наших читателей. В Крым со своим «самоваром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Заметки наших читателей. В Крым со своим «самоваром» 

ИА Север-Пресс 26 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Давно понял: как отпуск организуешь, так он и пройдет. Поэтому по путевкам уже не езжу, так как сам себе туроператор. Этим летом ездили с внуком в Крым — в Алушту и Севастополь. Останавливались в небольших и уютных частных отелях.
Как отдыхают два мужика — это песня, поначалу чем-то похожая на «Раскинулось море широко…», а затем на «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“. Ведь за период отпуска надо все посмотреть, попробовать, ощутить, охватить и при этом мужественно преодолеть возникающие трудности.
Спрашиваешь утром у внука: „В Ялту поедем?“. Через секунду он влезает в тапки и бодро говорит: „Едем“. А ведь будь на его месте жена или дочка, собирались бы до обеда.
Одна проблема — бытовые трудности, которые без женского контингента поначалу вызывают определенные неудобства. Но потом смекалка и здоровая лень помогают найти выход из любой житейско-отпускной проблемы. Например, жили мы с внуком в семейных отелях с общей кухней. Ну не хочется мужику толкаться утром на кухне с женщинами. И тут я вспомнил, что небезызвестный А. П. Чехов снимал в Крыму нумера с самоваром. Так же делала и разночинная интеллигенция, любившая отдыхать в Крыму, чтобы жилье было „с самоваром“. Мне самовар заменил небольшой и недорогой электрочайник, который был куплен на месте отдыха в Крыму. Поэтому утром мы заваривали собственный чай и кофе, а в коробке из-под „Доширака“ томились в кипятке две сосиски для внука. В той же коробке можно заварить быстросуп из местной зелени, свежего помидора, крымской колбасы и корейской лапши. Подобные ухищрения экономили значительные средства на вечерние посиделки в кафе и ресторанах.
Вообще, простейшие подручные средства помогают выходить из многих бытовых проблем, возникающих во время отпуска. Например, белой зубной пастой можно ликвидировать пятно на белой рубашке, помыть чашку, замазать мозоль на ноге, постирать носки, устранить запах из унитаза (если уборщица забыла это сделать) и многое другое. Зубной щеткой можно расчесать как волосы на голове, так и привести в порядок усы и бороду перед вечерним променадом.
Помнится, внук перекупался, и у него заболело ухо. Первой помощью были две капли коньяка в ухо и ватный тампон. Кстати, коньяк является отличным обеззараживающим средством и первой помощью при царапинах, укусах насекомых, температуре, боли в спине и других напастях.
В итоге, прожив более месяца в Крыму, мы не столкнулись с какими-то серьезными проблемами, отлично отдохнули, а „самовар“ оставили жене с дочкой, которые приедут в Крым позже…
ИА Север-Пресс: последние новости
Мой дом – моя крепость. Теперь и по закону Место строительства моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги осмотрели врио губернатора и полпред Ямальским детям идет на пользу тюменский климат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Крымский мост покорил сердца украинцев
Россия отказалась от «Русланов»35
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле151
Видео
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение