Заметки наших читателей. В Крым со своим «самоваром»

Давно понял: как отпуск организуешь, так он и пройдет. Поэтому по путевкам уже не езжу, так как сам себе туроператор. Этим летом ездили с внуком в Крым — в Алушту Севастополь . Останавливались в небольших и уютных частных отелях.

Как отдыхают два мужика — это песня, поначалу чем-то похожая на «Раскинулось море широко…», а затем на «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“. Ведь за период отпуска надо все посмотреть, попробовать, ощутить, охватить и при этом мужественно преодолеть возникающие трудности.

Спрашиваешь утром у внука: „В Ялту поедем?“. Через секунду он влезает в тапки и бодро говорит: „Едем“. А ведь будь на его месте жена или дочка, собирались бы до обеда.

Одна проблема — бытовые трудности, которые без женского контингента поначалу вызывают определенные неудобства. Но потом смекалка и здоровая лень помогают найти выход из любой житейско-отпускной проблемы. Например, жили мы с внуком в семейных отелях с общей кухней. Ну не хочется мужику толкаться утром на кухне с женщинами. И тут я вспомнил, что небезызвестный А. П. Чехов снимал в Крыму нумера с самоваром. Так же делала и разночинная интеллигенция, любившая отдыхать в Крыму, чтобы жилье было „с самоваром“. Мне самовар заменил небольшой и недорогой электрочайник, который был куплен на месте отдыха в Крыму. Поэтому утром мы заваривали собственный чай и кофе, а в коробке из-под „Доширака“ томились в кипятке две сосиски для внука. В той же коробке можно заварить быстросуп из местной зелени, свежего помидора, крымской колбасы и корейской лапши. Подобные ухищрения экономили значительные средства на вечерние посиделки в кафе и ресторанах.

Вообще, простейшие подручные средства помогают выходить из многих бытовых проблем, возникающих во время отпуска. Например, белой зубной пастой можно ликвидировать пятно на белой рубашке, помыть чашку, замазать мозоль на ноге, постирать носки, устранить запах из унитаза (если уборщица забыла это сделать) и многое другое. Зубной щеткой можно расчесать как волосы на голове, так и привести в порядок усы и бороду перед вечерним променадом.

Помнится, внук перекупался, и у него заболело ухо. Первой помощью были две капли коньяка в ухо и ватный тампон. Кстати, коньяк является отличным обеззараживающим средством и первой помощью при царапинах, укусах насекомых, температуре, боли в спине и других напастях.

В итоге, прожив более месяца в Крыму, мы не столкнулись с какими-то серьезными проблемами, отлично отдохнули, а „самовар“ оставили жене с дочкой, которые приедут в Крым позже…