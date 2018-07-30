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Пятерых иностранцев незаконно прописала в своей комнате жительница Выксы
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Пятерых иностранцев незаконно прописала в своей комнате жительница Выксы 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
В Выксе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, незаконно прописавшей пятерых граждан Республики Узбекистан.
Как было установлено в ходе проверки, проведенной Выксунской городской прокуратурой совместно с отделом по вопросам миграции, женщина за тысячу рублей согласилась поставить иностранцев на учет по месту пребывания в своей комнате общежития на улице Романова. 4 мая на учет она поставила трех иностранных граждан, а с 7 мая — еще двух.
Опрошенные иностранцы показали, что по адресу постановки на учет они не проживают, что также подтвердили соседи по общежитию.
Ранее сообщалось, что иностранца незаконно прописала в своем жительница Кулебакского района.
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