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На трех улицах Саратова до вечера не будет воды
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На трех улицах Саратова до вечера не будет воды 

САРАТОВ24 30 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 30 июля, для проведения необходимых ремонтных работ ориентировочно до 19:00 отключена подача холодной воды абонентам ряда улиц Саратова. К ним относятся:
— улица Перспективная, 11-23 (нечетные номера домов),
— Электронная, 7, 7а,
— Тархова, 14-20 (четные номера домов).
Вчера воду отключали по следующим улицам:
ул. 5-й Динамовский пр-д, 45,
6-й Динамовский пр-д, 40а, 40б, 32,
7-й Динамовский пр-д, 49/53, 47, 29/45, 26/40, 47,
Южная, 36-42 (четные номера домов);
ул. 1-й Санаторный пр-д,
Березовая,
Подлесная,
Спортивная, 52-73.
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