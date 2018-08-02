Коммунальщики устранят повреждения на водопроводе в Саратове

Саратове для устранения повреждения по адресу улица Чернышевского на водоводе d700 мм будут снижены параметры подачи холодной воды до 12 ночи 2 августа, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничения коснуться следующих улиц: Чернышевского (от ул. Заводская до ул. Новоузенская); 4-й пр. Чернышевского; Заводская; 1-й Заводской пр. ; 3-й Дегтярный пр. ; Дегтярная пл. (дом №1/13); Б. Садовая (от р. Волга до ул. Чернышевского); Береговая; 1-й, 2-й, 4-й и 7-й Береговые пр. ; 2-й Мельничный пр. ; 1-й — 6-й Волжские пр.