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Коммунальщики устранят повреждения на водопроводе в Саратове
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Коммунальщики устранят повреждения на водопроводе в Саратове 

АиФ 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове для устранения повреждения по адресу улица Чернышевского на водоводе d700 мм будут снижены параметры подачи холодной воды до 12 ночи 2 августа, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Ограничения коснуться следующих улиц: Чернышевского (от ул. Заводская до ул. Новоузенская); 4-й пр. Чернышевского; Заводская; 1-й Заводской пр. ; 3-й Дегтярный пр. ; Дегтярная пл. (дом №1/13); Б. Садовая (от р. Волга до ул. Чернышевского); Береговая; 1-й, 2-й, 4-й и 7-й Береговые пр. ; 2-й Мельничный пр. ; 1-й — 6-й Волжские пр.
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