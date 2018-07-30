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До конца августа можно принять участие в конкурсе фотографий о жизни природных парков ВАО
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До конца августа можно принять участие в конкурсе фотографий о жизни природных парков ВАО 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Конкурс фотографий «Природатут-2018», объявленный ГПБУ «Мосприрода» продолжается. До 31 августа принимаются работы для этапа «Лето».
На конкурс принимаются работы, сделанные на природных территориях Восточного округа Москвы (Измайловский лесопарк, Терлецкий лесопарк, лесопарк Кусково, природно-исторический парк Косинский). Лучшие, по мнению жюри, работы фотоконкурса будут размещены в социальных сетях на страницах ГПБУ «Мосприрода» ВАО (ВКонтакте, Facebook) с указанием имени автора. Голосовать, кстати, смогут и пользователи соцсетей: они смогут выбрать фотоработу, которая получит приз зрительских симпатий.
Если вы хотите поделиться увиденным и запечатленным забавным животным, красивым пейзажем или редким растением, фото в цифровом формате и сопроводительный лист нужно прислать на электронный адрес: ecopros.izm@gmail.com, с пометкой «Фотоконкурс».
Фотоработы должны соответствовать номинациям конкурса: «Пейзаж», «Дикие животные», «Флора», «Макромир».
До 10 сентября жюри вынесет вердикт. В каждой из номинаций будет определены побдители. Им будут вручены подарки и дипломы от ГПБУ «Мосприрода».
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