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В Кировграде осудили трех членов наркобанды
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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

В Кировграде осудили трех членов наркобанды 

Уралинформбюро 32 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Кировградский горсуд вынес приговор трем членам ОПГ, у которых при задержании изъяли более 5 килограммов наркотиков. Сергей Беляев проведет в ИК строгого режима 12 лет, Игорь Кальдин — 9 лет 8 месяцев, а его супругу отправили в колонию общего режима на 8 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, в начале марта 2016 года неустановленный оператор (материалы в отношении него выделены в отдельное производство) через мессенджеры вовлек в состав наркобанды супругов Кальдиных, а спустя год к ним присоединился Беляев.
Утром 7 июня 2017-го Кальдины достали наркотики из тайника и привезли их в арендованный дом в поселке Нейво-Рудянка (Кировград). Они расфасовали зелье по сверткам, которые поместили в тайнике-закладке в районе лесного массива на трассе Новоуральск — Верхний Тагил. Геолокацию места пара отправила оператору, а тот скинул данные Беляеву.
На следующий день Беляев отыскал наркотики и поместил в машину. В дальнейшем он должен был сбыть зелье через интернет-магазин. Однако спустя несколько часов его задержали сотрудники УФСБ. 9 июня обыски провели в доме Кальдиных.
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