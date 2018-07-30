В Кировграде осудили трех членов наркобанды

Кировградский горсуд вынес приговор трем членам ОПГ, у которых при задержании изъяли более 5 килограммов наркотиков. Сергей Беляев проведет в ИК строгого режима 12 лет, Игорь Кальдин — 9 лет 8 месяцев, а его супругу отправили в колонию общего режима на 8 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в начале марта 2016 года неустановленный оператор (материалы в отношении него выделены в отдельное производство) через мессенджеры вовлек в состав наркобанды супругов Кальдиных, а спустя год к ним присоединился Беляев.

Утром 7 июня 2017-го Кальдины достали наркотики из тайника и привезли их в арендованный дом в поселке Нейво-Рудянка ( Кировград ). Они расфасовали зелье по сверткам, которые поместили в тайнике-закладке в районе лесного массива на трассе Новоуральск — Верхний Тагил. Геолокацию места пара отправила оператору, а тот скинул данные Беляеву.