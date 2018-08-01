Юристы компании «ЕвроХим» встретились с антимонопольщиками

Комплаенс — это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Семинар прошел в рамках программы по защите конкуренции и профилактике и снижению нарушений антимонопольного законодательства, чему призваны способствовать разработка и внедрение антимонопольного комплаенса.

России Среди наиболее содержательных стоит отметить выступление начальника правового управления ФАС Артема Молчанова . Он постарался донести до слушателей простую истину: создание внутренней системы предупреждения нарушений антимонопольного законодательства является важным элементом государственной политики по развитию конкуренции. Руководитель направления по антимонопольному комплаенсу Лариса Пак предоставила практические рекомендации на этапе внедрения и мониторинга комплаенс-систем. А начальник отдела особо важных расследований управления по борьбе с картелями ФАС России Александр Корниенко на примере конкретных нарушений назвал необходимые контрольные процедуры со стороны руководителей и специалистов компаний и возможные организационные изменения, которые наступят при внедрении комплаенс-системы.

Если обобщить сказанное, участники и эксперты семинара как бы коллективно составили укрупненную карту рисков компании «ЕвроХим» с учетом требований российского законодательства и международный практики.