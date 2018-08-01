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Юристы компании «ЕвроХим» встретились с антимонопольщиками
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Юристы компании «ЕвроХим» встретились с антимонопольщиками 

Российская Газета 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Комплаенс — это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Семинар прошел в рамках программы по защите конкуренции и профилактике и снижению нарушений антимонопольного законодательства, чему призваны способствовать разработка и внедрение антимонопольного комплаенса.
Среди наиболее содержательных стоит отметить выступление начальника правового управления ФАС России Артема Молчанова. Он постарался донести до слушателей простую истину: создание внутренней системы предупреждения нарушений антимонопольного законодательства является важным элементом государственной политики по развитию конкуренции. Руководитель направления по антимонопольному комплаенсу Лариса Пак предоставила практические рекомендации на этапе внедрения и мониторинга комплаенс-систем. А начальник отдела особо важных расследований управления по борьбе с картелями ФАС России Александр Корниенко на примере конкретных нарушений назвал необходимые контрольные процедуры со стороны руководителей и специалистов компаний и возможные организационные изменения, которые наступят при внедрении комплаенс-системы.
Если обобщить сказанное, участники и эксперты семинара как бы коллективно составили укрупненную карту рисков компании «ЕвроХим» с учетом требований российского законодательства и международный практики.
Подводя итоги мероприятия, директор по правовым вопросам компании «ЕвроХим» Валерий Сиднев отметил: «Прошедший семинар был очень полезен для представителей региональных подразделений, собравшихся в здании ФАС России. Впервые удалось столь подробно и разносторонне рассмотреть вопросы антимонопольного комплаенса в системе корпоративного управления и внутреннего контроля, получить пояснения по подготовке документов, огласить практические рекомендации регулятора, что, безусловно, положительно скажется на качестве дальнейшей работы нашей компании».
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