ФАС не исключила обсуждение законопроекта об «антимонопольном комплаенсе» в осеннюю сессию 

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает обсуждения депутатами Госдумы в осеннюю сессию законопроекта, который закрепит определение понятия и признаки «антимонопольного комплаенса» (система предупреждения антимонопольных рисков). Об этом сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Дагестан заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
Антимонопольный комплаенс представляет собой систему корпоративных процедур и локальных нормативных актов, призванную обеспечить соблюдение компанией антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, а также предупредить нарушения в этой области.
"Я думаю, что он будет уже обсуждаться в осеннюю сессию. Успеют или нет [принять в этом году закон] — как получится", — сказал Цариковский.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщал, что внедрение системы «антимонопольного комплаенса» минимизирует риски совершения компаниями правонарушений.