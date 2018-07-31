ФАС не исключила обсуждение законопроекта об «антимонопольном комплаенсе» в осеннюю сессию

Антимонопольный комплаенс представляет собой систему корпоративных процедур и локальных нормативных актов, призванную обеспечить соблюдение компанией антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, а также предупредить нарушения в этой области.

"Я думаю, что он будет уже обсуждаться в осеннюю сессию. Успеют или нет [принять в этом году закон] — как получится", — сказал Цариковский.