Рабочие засыпали размытую обочину Московского шоссе напротив Ботанического сада

Подрядчик уложил новый грунт

Самаре рабочие привели в порядок размытый склон на Московском шоссе. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Шел на работу в пятницу — рабочих не было, размытая земля, и сетка наружу, — рассказал горожанин. — А сейчас все восстановили: бордюры выровняли, и грунт насыпали. Только грязь и следы от техники с брусчатки не смыли, но, мне кажется, и это уберут.

Рабочие обновили бордюры

Склон на Московском шоссе напротив Ботанического сада размыло после сильного дождя. В некоторых местах обрушились и бетонные плиты. Ливневая канализация не справилась с потоками воды.