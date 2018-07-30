В Орске осудили 18-летнего парня за «закладки» 

Приговор вынесли в Советском райсуде города Орска накануне.
Как известно из материалов дела, незаконную деятельность орчанина обнаружили почти случайно: патрульные полицейские обратили внимание, что молодой человек ходит вокруг домов, поднимает камни и фотографирует местность. Вначале патрульные правоохранители решили, что он — покупатель, но, как выяснилось, молодой человек являлся закладчиком наркотиков.
На момент задержания, орчанин был несовершеннолетним, приговор же он выслушал уже 18-летним. Парень получил 5,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.