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В Орске осудили 18-летнего парня за «закладки»
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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

В Орске осудили 18-летнего парня за «закладки» 

ProOren 39 минут назад
Фото: ProOren
Приговор вынесли в Советском райсуде города Орска накануне.
Как известно из материалов дела, незаконную деятельность орчанина обнаружили почти случайно: патрульные полицейские обратили внимание, что молодой человек ходит вокруг домов, поднимает камни и фотографирует местность. Вначале патрульные правоохранители решили, что он — покупатель, но, как выяснилось, молодой человек являлся закладчиком наркотиков.
На момент задержания, орчанин был несовершеннолетним, приговор же он выслушал уже 18-летним. Парень получил 5,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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