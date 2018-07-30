Изобретатели ЮЗАО представили горожанам свои ноу-хау

Москве прошел очередной День без турникетов. В ходе акции горожане смогли увидеть, как на предприятиях и в технопарках столицы придумывают и создают интересные и полезные вещи. В ЮЗАО одним из самых популярных мест в этот день стал технопарк «Слава».

Во время экскурсий москвичам рассказали, что один из резидентов занимается проблемами сельского хозяйства и изучает возможность уничтожения вредителей культурных растений при помощи микроскопических клещей. Другая работающая в ЮЗАО компания-резидент создает уникальную волоконную оптику, третья производит ортезы — специальные устройства, помогающие встать на ноги детям, страдающим ДЦП.

А в конце мероприятия в технологическом центре коллективного пользования на мастер-классе можно было потрогать и даже прикоснуться к созданию наночастиц.

Хотчется отметить, что в настоящее время в технопарке «Слава» работают 80 предприятий, а из 1100 их сотрудников 110 — кандидаты и доктора наук.

Геннадий Михеев. Фото автора.