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Изобретатели ЮЗАО представили горожанам свои ноу-хау
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Изобретатели ЮЗАО представили горожанам свои ноу-хау 

Ясенево 35 минут назад
Фото: Ясенево
В Москве прошел очередной День без турникетов. В ходе акции горожане смогли увидеть, как на предприятиях и в технопарках столицы придумывают и создают интересные и полезные вещи. В ЮЗАО одним из самых популярных мест в этот день стал технопарк «Слава».
Во время экскурсий москвичам рассказали, что один из резидентов занимается проблемами сельского хозяйства и изучает возможность уничтожения вредителей культурных растений при помощи микроскопических клещей. Другая работающая в ЮЗАО компания-резидент создает уникальную волоконную оптику, третья производит ортезы — специальные устройства, помогающие встать на ноги детям, страдающим ДЦП.
А в конце мероприятия в технологическом центре коллективного пользования на мастер-классе можно было потрогать и даже прикоснуться к созданию наночастиц.
Хотчется отметить, что в настоящее время в технопарке «Слава» работают 80 предприятий, а из 1100 их сотрудников 110 — кандидаты и доктора наук.
Геннадий Михеев. Фото автора.
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