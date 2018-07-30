В Хабаровском крае отыщут жертв трёх авиакатастроф прошлого

Хабаровском крае начинаются масштабные поисковые работы на месте трёх авиакатастроф прошлого. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал руководитель межрегиональной экспедиции объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. На момент телефонного разговора он с группой пробирался по болоту вблизи Биробиджана , где поисковики завершили работы в ЕАО.

— Утром 31 июля мы выезжаем в Хабаровск , оттуда держим курс в район имени Полины Осипенко , где в 1938 году столкнулись два самолёта, затем планируем работать на горе Маглой недалеко от посёлка Эльбан , где в 1951 году разбился транспортник. Завершим работу под Советской Гаванью, где лежит другой разбившийся в том же году Ли-2, — поделился с корреспондентом агентства информацией командир объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. — В первую очередь мы будем искать человеческие останки. Они должны быть наконец-то захоронены. Например, в катастрофе 4 октября 1938 года, когда во время спасения женского экипажа «Родины» в составе Осипенко, Гризодубовой и Расковой два самолёта DC-3 и ТБ-3 столкнулись в небе, погибло от 16 до 29 человек. Точные цифры не известны, как неизвестно и то, сколько погибших было найдено и захоронено, а сколько — нет.

В Хабаровском крае останки погибших в авиакатастрофах до конца августа будут искать 12 человек. Экспедиция проводится на средства президентского гранта, который в прошлом году выиграл проект поисковиков «Навечно в небо».

В Амурском районе на месте крушения транспортника Ли-2 13 октября 1951 года на горе Маглой, которая считается священной у аборигенов, поисковики установят памятную доску с подробностями трагедии. Известно, что в той авиакатастрофе из 6 членов экипажа выжить удалось лишь борттехнику Ивану Мозжухину

— Все погибшие как лежали, так и лежат. Позднее туристы лишь прикопали останки, которые были в поле видимости. Никаких подробностей крушения транспортника Ли-2 в феврале 1951 года у метеостанции Иоли недалеко от Советской Гавани у меня нет, — добавил Ярослав Ливанский.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о том, что поисковикам удалось собрать останки экипажа и пассажиров гидроплана «Савойя». В 1935 году под управлением прославленного лётчика, участники операции по спасению «челюскинцев» Александра Светогорова борт в нелётную погоду врезался в горы Чёртова хребта в районе посёлка Лазарев на побережье Татарского пролива. Похоронить всех жертв крушения на Матвеевском кладбище Хабаровска удалось только в 2016 году благодаря работе поисковиков-энтузиастов.