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За выходные коммунальщики устранили 66 повреждений на линиях водосетей
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За выходные коммунальщики устранили 66 повреждений на линиях водосетей 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В выходные дни службы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» сохранили обычный режим деятельности, рабочие бригады служб водоснабжения и водоотведения устранили 66 повреждений на линиях водосетей, сообщает пресс-служба компании.
Устранены также дефекты на участках городского трубопровода по улицам: Новоржевская, 4-й проезд Чернышевского, 1-й Заводской проезд, Парковая и др.
На водоводах проведена частичная замена поврежденных участков, установлены герметизирующие устройства, проведены сварочные работы на местах повреждения. По ряду объектов работы проведены без изменения параметров от услуги водоснабжения.
На канализационных сетях за выходные дни было устранено 63 засора.
За последние сутки в город подано 394 тыс. кубометра питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 229 тыс. кубометров сточных вод.
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