Пожилых людей комфортно интегрируют в общество

Пожилые люди должны быть «гораздо более серьезным образом, гораздо более комфортно интегрированы в общество». Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил на совещании по внедрению на территории Псковской области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Она включает предоставление социальных и медицинских услуг, а также развитие патронажной медицинской службы на дому.

«Мы должны научиться выявлять потребности людей старших возрастов, определять ту поддержку, которую должно оказывать общество нашим пожилым гражданам», — резюмировал Максим Топилин.

В ходе совещания глава Минтруда России отметил необходимость выполнения задачи повышения продолжительности жизни в стране, — сообщает официальный сайт ведомства.

«Поставлена принципиально новая задача в 204-м указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — это качественный прорыв по продолжительности жизни, — напомнил он. — Мы должны выйти в 2030 году на продолжительность жизни 80 лет. То есть мы должны фактически в течение 12 лет, даже чуть меньше, осуществить достаточно серьезный прорыв».

Максим Топилин обозначил, что на росте продолжительности жизни сказывается финансирование социальных программ.

«Если мы посмотрим на ту динамику продолжительности жизни, которая в стране складывалась последние десять лет, после того, как начали реализовывать различные проекты в сфере демографии, здравоохранения и других сферах, то продолжительность жизни очень сильно выросла, — сказал он. — За последние 10-12 лет она выросла практически на восемь лет».

При этом министр подчеркнул, что Россия имеет «серьезные резервы» по дальнейшему увеличению продолжительности жизни и качеству жизни пожилых граждан. Максим Топилин отметил, что с ростом численности граждан старшего возраста необходима перестройка многих социальных институтов.

«Это касается не столько технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества — и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями — пожилыми людьми и молодыми людьми, — заявил он. — Это должна быть совершенно другая модель».