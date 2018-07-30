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Ушел из жизни советский борец Николай Волков
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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Ушел из жизни советский борец Николай Волков 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный советский борец Николай Волков умер в возрасте 70 лет. Мужчина скончался в США. Известно, что последние несколько лет Николай страдал от сердечной недостаточности.
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Умерла первая жена Владимира ВысоцкогоИз жизни ушла народная артистка России Иза Высоцкая. В начале июля Волков был госпитализирован в Мэриленде, где прошел лечение. Не так давно его выписали из больницы. Николай скончался у себя дома. О причине смерти пока что не сообщается.
Отметим, что Волков является обладателем нескольких чемпионских титулов, сообщает РЕН-ТВ.
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