Ушел из жизни советский борец Николай Волков 

Известный советский борец Николай Волков умер в возрасте 70 лет. Мужчина скончался в США. Известно, что последние несколько лет Николай страдал от сердечной недостаточности.
больше по теме
Умерла первая жена Владимира ВысоцкогоИз жизни ушла народная артистка России Иза Высоцкая. В начале июля Волков был госпитализирован в Мэриленде, где прошел лечение. Не так давно его выписали из больницы. Николай скончался у себя дома. О причине смерти пока что не сообщается.
Отметим, что Волков является обладателем нескольких чемпионских титулов, сообщает РЕН-ТВ.