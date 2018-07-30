Байкер Хирург ударил журналиста Доренко в Кремле

Хирург в эфире НСН согласился с выводами телеканала «РЕН», который в своем сюжете обвинил Доренко и его радиостанцию в нагнетании истерии вокруг рок-фестиваля «Нашествие». Лидер «Ночных волков» заявил, что страсть Доренко к «театральным разоблачениям» давно известна.

«Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит», — сказал Хирург. По словам байкера, конфликт между ними начался после того, как Доренко якобы оскорбил в эфире мотоклуб. После этого Хирург позвонил журналисту и заявил тому, что «специально бегать» за радиоведущим не будет. Однако попросил Доренко не обижаться, если они все же встретятся. «И когда мы все-таки встретились на одном высоком приеме в Кремле, то слово я свое сдержал», — заключил Хирург.

НСН удалось найти свидетелей, которые подтвердили факт короткого нокаута в холле Кремля перед торжественным приемом в ноябре 2014 года. По словам очевидцев, когда Доренко смог подняться, то Хирург как ни в чем не бывало пообещал прийти к нему на передачу.

В 2012 году Сергей Доренко в своем блоге на YouTube раскритиковал мотоклуб «Ночные волки», назвав членов сообщества «педиковатыми команчами» Хирурга.