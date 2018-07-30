Шесть человек на место: стали известны имена претендентов на мэрское кресло в Первоуральске

В конкурсе на должность главы Первоуральского городского округа участвуют шесть человек. Их имена появились сегодня на официальном сайте гордумы. Прием документов начался 9 июля, а закончился на прошлой неделе — 27 июля. Вскоре все 6 заявок передадут на рассмотрение конкурсной комиссии, и с 3 по 7 сентября пройдет первый этап отбора — комиссия будет проверять весь состав документов. Вторым этапом станет презентация кандидатами своих программ, а уже после этого лучшего будет выбрать первоуральская гордума.

Первым, кто подал документы на участие в отборе, стал Игорь Кабец, который сейчас исполняет обязанности главы города. Эту должность Игорь Кобец временно занял после того, как 24 апреля предыдущий мэр Первоуральска Валерий Хорев подал в отставку по собственному желанию. До этого Игорь Кобец был заместителем главы администрации Первоуральска по стратегическому планированию и инвестициям, еще ранее — занимал должность проектного менеджера на ПНТЗ, входящего в Группу ЧПТЗ. Конкуренцию Игорю Кобец составит его коллега — заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой Александр Анциферов. Кроме них, в конкурсе будут участвовать замдиректора Первоуральской индустриальной компании Ирина Якупова, замначальника отдела безопасности Первоуральского завода комплектации трубопроводов Андрей Мурзи, старший менеджер проектов в компании «Прософт-Системы» Максим Петухов и заместитель исполнительного директора по персоналу в «Русском хроме 1915» Ольга Березина.

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