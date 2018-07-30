Наблюдения за наблюдающими: Почему каждому украинцу надо обязательно приехать в Крым

Въезжающим на полуостров со стороны Украины сразу не рекомендую ехать на восточную часть полуострова. С открытием Крымского моста именно она приняла на себя основной поток российских автомобилистов, которые, устав от долгой дороги, останавливаются именно здесь — в Феодосии Судаке , Коктебеле и теперь самый пустынной пляж становится людным. А самые упрямые из них в нескончаемых пробках пробиваются дальше — на ЮБК, где сливаются с потоком туристов, прибывающих самолетами.

Сильной чертой украинского путешественника останется утраченное за четверть века россиянами доскональное знание Крыма . Те стремятся, как правило, в известные города, которые у них на слуху (Ялта, Севастополь Алушта ), а опытный украинский турист знает много мест отдыха уединённого — а значит, и куда более бюджетного. Это и участок побережья между посёлком Рыбачьим и Судаком, посёлки западного и, особенно, северо-западного Крыма, о которых мало знает основной поток россиян.

Бросается в глаза, извините, взвинченность впервые приехавшего в новый Крым украинского отдыхающего. Сначала он лихорадочно ищет приметы «оккупации» — шпалеры солдат, знамёна с Путиным, бронетанковые дивизии бурятской кавалерии. Похоже, даже испытывает определённое разочарование их отсутствием. А потом жадно припадает к полузабытым русским новостям, развлекательным программам и ток-шоу. Задерживается кнопкой на местном крымско-татарском телеканале «Миллет» и долго вслушивается в незнакомый язык, который, если верить украинским СМИ, в Крыму уже давно запрещён.

Гостям с Украины надо выговориться и начинаются бесконечные отечественные разговоры «кто виноват» да «что делать». Эмигрировать невозможно: квартиры, дети, внуки — с одной стороны, а бюрократическое российское законодательство — с другой. Тем более, очевидно, Россия взяла курс на консервацию конфликта. Я не говорю, что это «хорошо» или «плохо». В среднесрочной перспективе это, наверное, дешевле, а я пока не заметил, что постсоветская элита где-нибудь играет вдолгую. Возможно, обычной человеческой жизни просто не хватает для оценки достоинств стратегии.

Однако есть опыт мировой истории и он огромен — целые народы столетиями сопротивлялись ассимиляции и своему уничтожению. Так разумно ли впадать нам в интеллигентские крайности и говорить о том, что «всё пропало»? Особенно, глядя на многотысячные манифестации 9 Мая или в День Крещения Руси. В конечном итоге, именно народ и его основа — семья — остаются носителями языка, исторической памяти, традиционных ценностей.

Подвергающейся сознательной нацификации школе и пропаганде всегда можно и нужно противопоставлять правильное семейное воспитание. Это память о подвигах предков в Великой Отечественной войне, это рассказы о семейных достижениях прошлых времён, это вера в разум своего народа и своих собственных детей. И, конечно же, далеко не все школьные учителя поддались националистической истерии — недаром мэр Днепропетровска , известный «вешатель» Филатов затеял грандиозную кампанию чистки среди педагогов города-миллионника. Это не сила — это истерика.

Надо почаще вырываться за пределы украинского информационного поля — ядовитого, полностью управляемого извне, удобряемого ненавистью. Не пытайтесь найти жемчужное зерно в куче навоза украинских СМИ. Полное погружение в грязный информационный поток реально опасно для психики, отсюда и взвинченность. А уж что выбирать противоядием — спорт, прогулки на свежем воздухе или альтернативные источники информации — решать только вам.

Если верить катастрофическим для него результатам соцопросов, Порошенко осталось править недолго (разумеется, если он все-таки пойдёт на выборы). В затылок ему дышат Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко . Россия даже возбудила против Гриценко уголовное дело, явно демонстрируя свою негативную позицию по отношению к данному кандидату, и это отношение может значительно отразиться на его шансах победить. Останки Партии Регионов, похоже, консолидироваться не собираются, опосредованно отдавая победу кому-то из фаворитов соцопросов.

В случае своей победы Юлия Владимировна останется достаточно слабой и зависимой фигурой — от Запада, от местных националистов, от неблагоприятной экономической ситуации в стране. Скорее всего, мы увидим, что-то вроде карикатуры на Трампа: много агрессивной риторики и постоянные тайные попытки договориться. На серьёзный прорыв к гражданскому миру у неё не хватит ни политической воли, ни политических возможностей. То есть страна продолжит вариться в собственном соку, а население разбегаться.

Впрочем, это Украина, а значит — в ней возможно всё. Лето скоро закончится, начнётся новый политический сезон: на сцену выползет абстинентный Слава Вакарчук, запетушится Ляшко, продолжат маршировать свинокиборги. Но смысл всех шевелений один — местные царьки меняют соплеменников на бусы. Если эта дикарская власть застрянет ещё на один политический цикл, то нужно ли вам и вашими детям такое государство? Лучше, пока тепло, приезжайте развеяться в Крым. Чисто для сравнения.