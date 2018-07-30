В прикамском поселке Новые Ляды завершается ремонт дороги

В поселке Новые Ляды ООО «Асфальтобетонный завод № 1» завершает работы по ремонту дороги. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Улица Комсомольская — одна из главных дорог поселка. Она связывает населенные пункты Пермского района с городом.

Сейчас там ведутся работы по укладке асфальтового покрытия, установке бортового камня и разборке водоотводной канавы.

Все они должны завершиться до конца августа. Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» в регионе уже отремонтировали 23 дорожных объекта, а общая площадь ремонта должна составить 506 тысяч «квадратов».