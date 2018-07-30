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В прикамском поселке Новые Ляды завершается ремонт дороги
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В прикамском поселке Новые Ляды завершается ремонт дороги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В поселке Новые Ляды ООО «Асфальтобетонный завод № 1» завершает работы по ремонту дороги. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Улица Комсомольская — одна из главных дорог поселка. Она связывает населенные пункты Пермского района с городом.
Сейчас там ведутся работы по укладке асфальтового покрытия, установке бортового камня и разборке водоотводной канавы.
Все они должны завершиться до конца августа. Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» в регионе уже отремонтировали 23 дорожных объекта, а общая площадь ремонта должна составить 506 тысяч «квадратов».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2017 году в крае построено, реконструировано и отремонтировано 86 участков дорог; уложено порядка 1 млн 401 тыс. кв. м асфальта
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