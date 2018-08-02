Загруженность столичных дорог оценивается в три балла

Пробки в Москве оцениваются в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте. На МКАД есть затруднения в районах: Левобережный (на внешней стороне), Северное и Южное Тушино, (на внешней стороне), Строгино (на внутренней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (в обе стороны), Вешняки и Ивановское (на внешней стороне), Восточное и Северное Измайлово и Гольяново (в обе стороны).

В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском и Можайском шоссе, Ленинском, Ломоносовском и Севастопольском проспектах, проспекте Вернадского, Андропова и 60-летия Октября, Каширском и Варшавском шоссе, ул. Люблинская, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, проспекте Мира, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения на ул. Сущевский Вал в районе Савеловского вокзала и ул. Шереметьевская, на ул. Новая Башиловка, в Лефортово, Пресненском, Донском, Даниловском районах.

В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Воздвиженка, Большая Якиманка, Балчуг, Комиссариатском мосту, 3-м Монетчиковском пер., на Новой площади и Лубянском проезде.

По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог Москвы составит четыре балла.