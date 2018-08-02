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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-западе (в районе Южное Тушино), юго-востоке (в районах Люблино, Выхино-Жулебино и Метрогородок); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Новорижском, Минском, Боровском и Киевском шоссе, а также на Ленинградском шоссе и Октябрьском проспекте (в обоих направлениях).
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзалов, а также в районах Хамовники и Даниловский. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Пречистенской, Серебрянической и Котельнической набережных, на Большом Устьинском мосту, на ул. Балчуг, Большая Якиманка, Большая Никитская, Знаменка, Варварка, Солянка, в Театральном проезде.
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