Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-западе (в районе Южное Тушино), юго-востоке (в районах Люблино, Выхино-Жулебино и Метрогородок); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Новорижском, Минском, Боровском и Киевском шоссе, а также на Ленинградском шоссе и Октябрьском проспекте (в обоих направлениях).

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзалов, а также в районах Хамовники и Даниловский. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.