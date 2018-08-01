Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла

Пробки в Москве оцениваются в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Октябрьском проспекте. На МКАД есть затруднения в районах: Левобережный (на внешней стороне), Северное и Южное Тушино, (на внешней стороне), Строгино (на внутренней стороне), Ясенево (на внешней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (в обе стороны), Вешняки и Ивановское (на внутренней стороне), Лосиноостровский (на внешней стороне).

В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском, Волоколамском и Можайском шоссе, Ленинском и Балаклавском проспектах и проспекте Вернадского и Андропова, Каширском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, проспекте Буденного, ул. Большая Семеновская, Большая Черкизовская, Богородский Вал, Краснобогатырская, проспекте Мира, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина Роща, Донской, Нижегородский, Лефортово, в районе Москва-Сити.

В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Тверская от Садового кольца до ул. Манежная, Лубянской и Боровицкой площадях, ул. Большая Якиманка, Балчуг, Новокузнецкая, 3-м Монетчиковском пер., Серебрянической набережной.

По прогнозам сервиса, четырехбалльная загруженность дорог продлится минимум до 14:00.