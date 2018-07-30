Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла

Столичные пробки оцениваются в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском шоссе, трассе М4 «Дон». На МКАД есть затруднения в районах: Левобережный (в обе стороны), Северное и Южное Тушино, (в обе стороны), Строгино (на внутренней стороне), Тропарево-Никулино (на внутренней стороне), Ясенево (на внешней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (на внутренней стороне).

В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском, Волоколамском и Можайском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском, Мичуринском, Ломоносовском проспектах и проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, проспекте 60-летия Октября, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Госпитальный Вал, ул. Бакунинская, ул. Большая Черкизовская, ул. Краснобогатырская, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина Роща, Беговой, Дорогомилово, Хамовники, Донской, в районе Москва-Сити.

Садовое кольцо загружено на ул. Большая Садовая, ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Каретная, ул. Садовая-Самотечная, ул. Земляной Вал, в районе ул. Житная, ул. Мытная, Зубовском, Смоленском бульварах.

В центре основные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Котельнической, Серебрянической, Гончарной, Павелецкой набережных, на Лубянской и Боровицкой площадях, ул. Балчуг, ул. Большая Никитская, Подколокольном пер.

По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит четыре балла.