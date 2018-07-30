Жители Ростовской области стали меньше рождаться, жениться и умирать

Жители Ростовской области , согласно официальной статистике Ростовстата, стали реже рождаться, жениться и умирать. В частности, с начала 2018 года естественный прирост населения стал меньше на 749 человека по сравнению с аналогичным показателем годовалой давности. Желающих сыграть свадьбу за этот период стало меньше на 824 человека. На 321 смерть меньше зафиксировано с начала года в донском регионе.

В тоже время, в Ростовской области за последние шесть лет в полтора раза выросло количество многодетных семей — то есть семей, в которых родилось трое и более детей. Теперь их в донском регионе 33,5 тысяч.

Согласно официальным данным, в Ростове-на-Дону живет 1,125 млн жителей.