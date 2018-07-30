Ещё
Жители Ростовской области стали меньше рождаться, жениться и умирать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Жители Ростовской области стали меньше рождаться, жениться и умирать 

Деловое сообщество 1 час назад
Жители Ростовской области, согласно официальной статистике Ростовстата, стали реже рождаться, жениться и умирать. В частности, с начала 2018 года естественный прирост населения стал меньше на 749 человека по сравнению с аналогичным показателем годовалой давности. Желающих сыграть свадьбу за этот период стало меньше на 824 человека. На 321 смерть меньше зафиксировано с начала года в донском регионе.
В тоже время, в Ростовской области за последние шесть лет в полтора раза выросло количество многодетных семей — то есть семей, в которых родилось трое и более детей. Теперь их в донском регионе 33,5 тысяч.
Согласно официальным данным, в Ростове-на-Дону живет 1,125 млн жителей.
Деловое сообщество: последние новости
В конце июля пройдут массовые отключения света В Ростовской области обсудили проект формирования агломераций Дети старше 5 лет смогут летать без родителей самолетами Азимута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле110
Крымский мост покорил сердца украинцев150
Россия отказалась от «Русланов»35
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле150
Видео
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Почему в Турции обижают русских туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение