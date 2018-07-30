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Повисел и передумал: в Башкирии мужчина несколько минут был на грани гибели
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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Повисел и передумал: в Башкирии мужчина несколько минут был на грани гибели 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Мужчина в одни трениках висит на карнизе под шуточки соседей
В прошедшие выходные, в городе Салават, жители одного из домов по улице Октябрьская стали свидетелями любопытного и опасного зрелища. Полуголый мужчина в одних штанах висел на краю окна и болтал ногами. За происходящим наблюдали жильцы соседнего дома, снимая на камеру и подшучивая над бедолагой.
Неизвестно, захотел мужчина проветриться или у него были более трагичные планы, но спустя несколько минут он решил что висеть, обдуваемому всеми ветрами ему некомфортно, и он начал ползти обратно в квартиру. С горем пополам, горе-альпинисту это удалось. На этом видео оборвалось, что было дальше неизвестно.
Не так давно, пожилая жительница Туймазов тоже решила испытать судьбу и прошлась по газовой трубе к окну. Ее путь закончился менее удачно.
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