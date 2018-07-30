Главный госинспектор Выборгской таможни ушел купаться и не вернулся 

Пропавшего таможенника ищут на границе Ленинградской области и Финляндии. Об этом сообщает группа в соцсетях «Экстренный вызов Санкт-Петербург»
Пропал 45-летнийглавный государственный таможенный инспектор Выборгской таможни СЗТУ. Он отошел в магазин и не вернулся.
Вечером его хватились, поступило заявление в полицию. К поискам подключился аварийно-спасательный отряд «Выборг». На берегу реки Серьга нашли его форму, дальше служебная собака не смогла взять след.
Судя по всему. мужчина решил искупаться. Пока поиски продолжаются.