Главный госинспектор Выборгской таможни ушел купаться и не вернулся

Пропавшего таможенника ищут на границе Ленинградской области Финляндии . Об этом сообщает группа в соцсетях «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

Пропал 45-летнийглавный государственный таможенный инспектор Выборгской таможни СЗТУ. Он отошел в магазин и не вернулся.

Вечером его хватились, поступило заявление в полицию. К поискам подключился аварийно-спасательный отряд «Выборг». На берегу реки Серьга нашли его форму, дальше служебная собака не смогла взять след.

Судя по всему. мужчина решил искупаться. Пока поиски продолжаются.