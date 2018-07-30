Шахназаров назвал обычным возбуждение дела в отношении руководства «Чеченфильма»

«Я понятия не имею, что я в попечительском совете. Не знаю, может когда-то давно давал им что-то. Но не был никогда к этому причастен. О них не слышал и чем они известны, не знаю.

Ну а что Чечня ? Тут в Москве таких историй — каждая вторая. Я не вижу в этом чего-то экстраординарного. К сожалению, достаточно много таких случаев, прежде всего в Москве, а уж что там в регионах».

Против руководства «Чеченфильма» возбудили уголовное дело после жалобы министра культуры Владимира Мединского . Кинопродюсеры, получившие господдержку в размере 22 млн рублей, так и не вернули деньги министерству культуры

Как пишет РБК , уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество» в конце мая этого года. По данным следствия, между Минкультуры и киностудией «Чеченфильм» в 2011 году был заключён контракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова . В июле 2014 года суд обязал вернуть деньги государству, но компания так и не расплатилась с министерством.

Напомним, в 2009 году «РИА Новости» сообщило о намерении Шахназарова оказать кадровую поддержку создаваемой чеченской студии. «Я считаю, что с появлением у Северного Кавказа своей студии, появится и свой голос в кинокультуре России . Самое главное, по моему мнению, это подготовка специалистов, воспитание людей, которые будут работать на новой студии», — цитировало агентство гендиректора «Мосфильма».

Сегодня в Чечне существует киностудия с названием «Чеченфильм». Как рассказал «Говорит Москва» продюсер, работавший с компанией, Мика Хамзян — это коммерческое общество с ограниченной ответственностью, не связанное с госструктурами. Оно никак не связано с прежним руководством «Чеченфильма», в отношении которого возбуждено дело.