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У свердловчанина, задолжавшего приятелю 370 тысяч рублей, арестовали погрузчик
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У свердловчанина, задолжавшего приятелю 370 тысяч рублей, арестовали погрузчик 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Нижнем Тагиле у местного жителя арестовали дорогостоящую спецтехнику. Некоторое время назад мужчина занял у своего знакомого 370 тысяч рублей, но долг отдавать не стал. Приставам пришлось арестовать китайский погрузчик марки XCMG 2014 года выпуска. Побоявшись остаться без техники и заработка, должник выплатил 120 тысяч рублей, поэтому машину у него забирать не стали, оставив на ответственном хранении.
— То есть транспортное средство находится у должника, но пользоваться им он не имеет права, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность, — пояснили в УФССП по Свердловской области.
После того как мужчина полностью погасит долг, с его погрузчика снимут арест.
Недавно мы писали, что судебные приставы арестовали у екатеринбуржца Range Rover Evoque. Машину забрали из-за гигантского долга по алиментам.
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