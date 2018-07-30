Одну из улиц в Серпухово по непонятным причинам сделали тупиковой

Жителей подмосковного Серпухово удивило окончание ремонта улицы Ивана Болотникова, как сообщают корреспонденты информационного портала «ОКА.fm». Ремонтные работы завершились блокировкой улицы для проезда транспорта.

Около высотки на 5-ой Борисовской улицы, возведенной компанией «Серпуховнефтепродуктсервис» появился настоящий тупик. На месте проезда появились бетонные плиты, мешающие выезду транспорта.

Автомобилисты Серпухово были разочарованы завершением асфальтирования участка улицы Ивана Болотникова. Предполагалось, что после ремонтных работ появится возможность быстро добираться до центра Серпухово.

На месте проезда сделали тупик, где теперь находится спортивная площадка и парковочная зона.