Агрессивного ставропольского енота поймали спасатели

Жительница Ставрополя попросила горожан помочь ей разыскать сбежавшего из дома енота в местном сообществе «ВКонтакте».

Женщина опубликовала сообщение с просьбой о помощи вечером 29 июля. Она рассказала, что енот выпал из окна квартиры на улице Макарова. По её словам, зверь был не прирученным и агрессивным.

Горожане посоветовали не заводить дома диких животных и посочувствовали еноту, вынужденному жить в клетке. Один из подписчиков поделился фотографией своих питомцев и рассказал, что еноты очень чистоплотны, но у них разум трёхлетнего ребёнка.

Ночью горожанка сообщила, что беглеца помогли поймать спасатели, и поблагодарила ставропольцев за помощь.