Ещё
Агрессивного ставропольского енота поймали спасатели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Агрессивного ставропольского енота поймали спасатели 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница Ставрополя попросила горожан помочь ей разыскать сбежавшего из дома енота в местном сообществе «ВКонтакте».
Женщина опубликовала сообщение с просьбой о помощи вечером 29 июля. Она рассказала, что енот выпал из окна квартиры на улице Макарова. По её словам, зверь был не прирученным и агрессивным.
Горожане посоветовали не заводить дома диких животных и посочувствовали еноту, вынужденному жить в клетке. Один из подписчиков поделился фотографией своих питомцев и рассказал, что еноты очень чистоплотны, но у них разум трёхлетнего ребёнка.
Ночью горожанка сообщила, что беглеца помогли поймать спасатели, и поблагодарила ставропольцев за помощь.
АиФ Ставрополье: последние новости
Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света Директора ГУПа на Ставрополье уволили за слишком большую зарплату Деревянный храм заложили на вершине горы в Кисловодске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле110
Крымский мост покорил сердца украинцев150
Россия отказалась от «Русланов»35
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле150
Видео
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Почему в Турции обижают русских туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение