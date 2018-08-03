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Волгоградские общественники не нашли безопасных парков
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Волгоградские общественники не нашли безопасных парков 

v1.ru 3 августа 2018
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда активисты «Молодежки ОНФ» провели рейд по проверке безопасности нахождения детей в парке имени Юрия Гагарина и парке имени 70-летия Победы.
Парки Гагарина и 70-летия Победы признали опасными
— Вся центральная аллея парка Гагарина испещрена рытвинами, тротуарная плитка местами пришла в негодность, отколота, зияют огромные участки сломанной и отсутствующей плитки, которая, очевидно, была некачественно уложена, — сообщили V1.ru в пресс-службе ОНФ.
Когда-то здесь была сцена
— Такие участки расположены в непосредственной близости от детских площадок парка. Некоторые лавочки частично сломаны, из них торчат железные детали. На одной из детских площадок нет качелей, а на другой они сломаны. Сломаны старые карусели, лавочки с навесами, урны, территория грязная.
В парке имени 70-летия Победы «Молодёжка ОНФ» обратили внимание на разрушающуюся пешеходную дорогу с водяным стоком.
"Окопы" в мирном парке проходят на местах боёв Сталинградской битвы
— Общественники обнаружили открытый канализационный люк, прикрытый сверху ветками и травой, глубина которого около трёх метров, — пояснили в ОНФ. — В парке не закончены работы по укладке поливочной системы, из-за чего вся территория изрыта траншеями, а завезенные коммуникации лежат брошенные, в том числе на территории детских площадок. Некоторые малые формы сломаны, их детали с острыми краями не демонтированы. Резиновое покрытие на центральной детской площадке не закреплено, частично утрачено.
Подрядчик больше года не может отремонтировать парк 70-летия Победы
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