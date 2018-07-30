«И скучно, и грустно, и всё сгорело»: разбираемся, почему в Ростове есть проблемы с озеленением

Не все газоны в Ростове выдержали жару

Донская столица в июне побила температурный рекорд за последние пять лет. От жары страдали не только люди, но и растения. Газоны пожелтели и в новом парке, и на центральных улицах города. Даже месяц спустя они представляют собой жалкое зрелище. Мы выяснили, как получилось, что трава не устояла перед летним зноем.

Просто добавь воды: как поливают газоны

— Там, где есть проблемы с поливом или с технологией укладки газона, он пропадает. В частности, неправильно стелили газон на Большой Садовой, — рассказал инженер ботанического сада ЮФУ Антон Папков.

Администрация Ростова сообщала, что к 1 июня этого года на улице постелили семь тысяч квадратных метров газона. По словам Папкова, рулоны лежали на земле больше двух суток с момента среза на поле и до укладки.

— В итоге клали уже сухой и мёртвый газон. Ждать, что он оживёт, было бессмысленно, — добавил Папков.

Газон, уложенный под деревьями, засох

Он рассказал, что в Левобережном парке легко можно понять, на каких участках полив хороший, а на каких — плохой. Там засажено газоном шесть гектаров земли, треть от общей площади набережной.

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв 9 июля 2018 года поручил лучше следить за растениями в Левобережном парке, об этом сообщила администрация Ростова.

— Это тяжело в условиях нашего климата, невыносимой летней жары. Трава выгорает, поэтому будем следить в ежедневном режиме, чтобы ни в коем случае не допустить гибели зелёных насаждений, хотя это достаточно сложно, — заявил он.

По мнению Папкова, главная проблема парка — в отсутствии автоматической системы полива.

— Всё поливается вручную. Поэтому влияет человеческий фактор: где-то не полили, где-то не долили, — отметил инженер.

В парке несколько раз засыхали растения

При этом он отмечает, что в Ростове есть хорошие газоны там, где всё в порядке с орошением. Например, на набережной.

— На участке между Ворошиловским мостом и Богатяновским спуском есть тень, плюс подрядчик хорошо выполняет полив. Растениям хватает воды. На остальной части установлена автоматическая система полива, там к газону нет претензий, он идеальный, — считает Папков.

Краснодара и Казани. По его мнению, в Ростове нужно менять подход к поливу газонов и зелёных насаждений по примеру Москвы

С автоматической системой полива меньше вероятность, что газон засохнет

— То есть города, где более мягкие и благоприятные условия, позаботились о системах автоматического полива, которые поливают газоны в нужное время в нужном объеме. Естественно, без таких систем в нашем засушливом климате с газонами всё время будут проблемы: они выгорают к середине лета, — отметил Папков. — Зачастую в Ростове стелют или универсальный газон, или спортивный. Оба вида достаточно выносливые, но от засухи его никто не спасет.

Если копнуть глубже: почему газон подобрали неправильно

С Папковым не согласен член общественной палаты Ростова, урбанист Александр Водяник. По его словам, причина большинства проблем с травяным настилом в том, что он неправильно подобран.

— В Ростове нет газонов, за исключением частных усадеб. Газон — это многолетнее сообщество трав. У нас перед чемпионатом постелили максимум двух-, трехлетние травы, причем выращенные в специальных условиях. Вероятность, что они будут расти в городе, ничтожна мала, — рассказал он.

По мнению Водяника, специалисты в Ростове не задумывались о том, что газон нужно подбирать в зависимости от условий. А стоит учитывать множество факторов: в тени или на солнце будет лежать газон, влажность почвы, нагрузку — будут ли по нему ходить и прыгать, или он просто будет декоративным.

На левом берегу постелили один вид газона

— Ближайший пример — левый берег Дона. Там заложили всё одним видом газона. Это скучно, грустно, и результата никого: всё сгорело. По условиям в этом месте подходил луговой газон, о чем говорилось с самого начала. Но было принято абсурдное решение сделать на песке партерный газон (один из самых красивых и «капризных» газонов. — Прим. ред.), — сообщил Водяник.

Он отметил, что на Большой Садовой в прошлом году постелили стандартный рулонный газон, который «был неуместен».

— Он выращен на переувлажнении. Чтобы его поддерживать, нужны чрезмерные затраты. Поэтому изначально там предлагалось застелить газон из белого клевера — он наиболее устойчив в наших условиях, — отметил урбанист.

Согласно данным сайта госзакупок, полив газона на Большой Садовой обходится примерно в 400 тысяч рублей, но расходы пытаются сократить. Администрация Ленинского района 21 мая заключила контракт на полив рулонного газона на одной из главных улиц. Поставщик должен был поливать зелень чуть больше месяца — до 30 июня — за 500 тысяч рублей.

9 июля районная администрация объявила конкурс на новые работы на Большой Садовой. Она предлагала поливать рулонный газон 45 дней за 413 тысяч рублей, правда, закупка застопорилась: определение поставщика было отменено.

17 июля администрация снова объявила конкурс на работы с 1 августа до 30 сентября. Поставщик должен ухаживать за газоном за 487 тысяч рублей.

Часть газона на Большой Садовой уже пришла в негодность

По словам Водяника, ранее на Большой Садовой планировали сделать «дождевой сад», альтернативный вариант ливневки.

— Там должны были подготовить ложе с дренажем и с определенным рельефом — уклоном в центр. А сверху постелить луговой газон, который впитывает всю дождевую воду. К тому же благодаря обилию травянистых растений влага с такого газона быстро испаряется. Эта система работает и зимой, помогает справиться с водой от таяния снега. У нас «дождевой сад» так и не сделали, — рассказал Водяник.

По мнению урбаниста, ростовским специалистам стоит изменить отношение к работе по благоустройству.

— Пока в Ростове не поймут, что газон — это не просто травка сверху, а инженерное сооружение, то толку не будет. Мы засыпаем всё глиной, стелим квадратики рулонного газона и ждём, когда всё начнёт зеленеть, когда наступит всеобщая благодать. А он почему-то выгорает, — отметил урбанист.

Парки ждут

Водяник рассказал, что большую часть площади парков занимают «теневые сады» под деревьями — травянистый покров, который скрепляет почву и борется с эрозией.

— У нас это было во всех старых парках. А потом, когда появились дворники с граблями, то они выгребли всё подряд: и листву, и травянистые растения, и их корневые системы. В итоге у нас все парки имеют неприглядный вид, — рассказал Водяник.

Травянистый покров влияет не только на внешний вид парков, но и на рост деревьев

По мнению специалиста, отсутствие трав привело к переуплотнению почвы, что мешает доступу воздуха и воды к корням деревьев.

— Всё взаимосвязано: убираем траву — гибнут деревья, — отметил урбанист.

С этим не согласился старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ Борис Козловский.

— Травянистый покров обычно формируется, если его не вытаптывают люди или ему не мешает слишком близкая посадка деревьев. На деревья такой покров никак не влияет. Более того, в нашей зоне есть дефицит влаги, так что трава и деревья находятся в конкурентных отношениях, — отметил он.

Нет плана — нет зелени: почему с Пушкинской исчезла трава

Растения на Пушкинской посадили с очень точным расчетом, ярусами: сначала газон, потом низкие кустарники, средние кустарники, большие кустарники, малые деревья (типа боярышника), средние деревья (клены), высокорослые деревья (акации, тополя, вязы).

— Со временем что-то выпадало, исчезало, погибало. И на их место ничего не высаживалось. Сейчас Пушкинская находится в крайне удручающем состоянии, — рассказал Водяник.

На Пушкинской исчезла часть газонов и кустарников

По данным сайта госзакупок, в 2017 году на Большой Садовой и в сквере имени 1-го Пионерского Слета заменили газон за 5,4 миллиона рублей. Последний аукцион на покупку и высадку деревьев на Пушкинской был объявлен в 2014 году.

По мнению Водяника, для «реанимации» Пушкинской необходимо составить проект травянистого покрытия улицы. В этом документе должно быть указано, что, где и когда высадят, какой будут оказывать уход, и сколько это будет стоить.

— Понятие «хорошо» и «дорого» в озеленении часто не совпадают. Чтобы восстановить Пушкинскую, не нужны большие суммы. Изначально ее озеленяли в советское время, когда денег на это практически не было. Всё дело в ответственном отношении и требованиях, которые предъявляют к заказчикам. В этом смысле Пушкинская — это индикатор отношения к озеленению в городе, — заключил урбанист.

Редакция 161.ru отправила запрос в администрацию Ростова с просьбой разъяснить ситуацию.