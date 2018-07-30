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Выпускница СГЮА представит Саратовскую область на всероссийском форуме
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Выпускница СГЮА представит Саратовскую область на всероссийском форуме 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Выпускница Саратовской государственной юридической академии Юлия Дубровина, окончившая в этом году Институт законотворчества СГЮА, представит Саратовскую область на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит с 27 июня по 12 августа во Владимирской области.
Участие во всероссийском молодежном форуме стало возможным благодаря победе Юлии Дубровиной в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в РФ, организатором которого выступила Центральная избирательная комиссия России.
Конкурсная комиссия ЦИК России признала работу Юлии Дубровиной «Проблемы правового регулирования информационного обеспечения выборов» одной из лучших и включила ее кандидатуру в список 12 участников заключительного этапа конкурса, который входит в программу Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», где Юлия будет защищать свою конкурсную работу в рамках смены «Эффективная политика».
«Этим летом я с отличием окончила Институт законотворчества Саратовской государственной юридической академии и уже подала документы на поступление в Институт магистратуры СГЮА, диплом которого поможет мне в полной мере реализовать себя в профессиональной юридической сфере в будущем. Я очень рада, что моя конкурсная работа была так высоко оценена отборочной комиссией ЦИК России! На протяжении всего обучения в СГЮА я интересовалась именно избирательным правом, глубоко изучала его при поддержке наших выдающихся преподавателей, ученых-правовоедов. И я уверена, что именно этот багаж знаний, который я получила в стенах академии, и помог мне пройти в заключительный этап. Искренне надеюсь, что я достойно представлю свою родную академию и Саратовскую область на всероссийском молодежном форуме! Благодарю СГЮА и Избирательную комиссию Саратовской области за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу!», — рассказала Юлия Дубровина.
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