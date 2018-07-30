Участник из Удмуртии стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму

Ижевск. Удмуртия . Участник из Удмуртии вышел в финал Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде, который проходил в Крыму . В минувшие выходные на молодёжном образовательном форуме завершилась «Стрит-арт смена».

На официальном закрытии смены были подведены итоги конкурса и состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено свыше 80 идей.

В числе финалистов Кирилл Остальцев из Республики Удмуртия с проектом «Школа будущих трендов „Одёжка“.

»“Одёжка” — проект в области дизайна одежды, который не только делает движ среди начинающих дизайнеров Удмуртии, но и создаёт условия для развития их профессиональных навыков и построения карьеры в индустрии моды. Всё просто: мы набираем участников и проводим качественную образовательную программу. По результатам реализации проекта локальные ребята становятся известны по всей России , а в Удмуртии появляется крутая разнообразная одежда», — поделился Кирилл.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.