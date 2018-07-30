Елена Лапушкина рассказала о наставниках, отношении к людям и о работе в обществе мужчин

Большинство вопросов касались муниципальной политики и поддержки молодых людей. Так участница из Соликамска поинтересовалась, сколько Самара тратит на молодежные мероприятия. «Мы не экономим на молодых», — заявила Лапушкина . По ее словам, расходы на молодежную политику составляют 15 млн рублей.

Не менее важны и карьерные перспективы. Для молодых и амбициозных в городе действует проект «Самарская траектория роста». Программа включает работу с существующим кадровым резервом, поиск новых кадров, а также формирование Молодежной лиги управленцев, куда входят перспективные студенты и выпускники самарских вузов «Проект молодой, но результативный. Так уже двое участников линии устроились на муниципальную службу, еще двое возглавили муниципальные предприятия», — рассказала Лапушкина.

Не угасает интерес и к футбольной тематике. Студенты поинтересовались о дальнейшей судьбе стадиона «Самара Арена» — будет ли он по-настоящему доступным и востребованным объектом? «Сегодня президентом и губернатором уделяется особое внимание наследию чемпионата. В том, что спортивные объекты будут по-настоящему массовым и доступными, у меня нет в этом никаких сомнений», — сказала Лапушкина.

Продолжая тему чемпионата, она отметила, что многие проекты и идеи появлялись за считанные минуты «Например, идея карнавала родилась буквально за три дня. В итоге получилось действо, которое в прямом эфире транслировалось BBC», — напомнила гостья.

Не обошлось и без насущных городских вопросов. Так студенты Самарского университета попросили изменить маршрут трамвая №13, направив его по Ново-Садовой мимо ТЦ «Апельсин». Прозвучал вопрос и по поводу ул. Куйбышева — по словам градоначальника, ее будут перекрывать по выходным вплоть до начала сентября.

Также участники спросили, будет ли Елена Лапушкина участвовать в августовском марафоне на кубок главы города. «Я обязательно побегу, хотя все 42 км не выдержу. Кстати, в этом году марафонцы будут бежать не только по набережной, но и по городу», — сказала она.

Не обошлось и без личных вопросов. «По каким критериям вы оцениваете сотрудников», — спросили молодые люди. Глава город отметила, что у нее достаточно высокие требования к коллегам. «Это должны быть не только профессионалы своего дела, но и глубоко порядочные люди, любящие свой город и его жителей», — сказала Лапушкина. — Местная власть — самая близкая к населению. Понятно, что сделать все и сразу невозможно, но нужно объяснять людям, какая работа ведется, как развивается город — и делать это нужно грамотно и с добром".

Также главу города спросили о том, есть ли у нее наставники. «Думаю, это бывший глава железнодорожного района Владимир Лумпов — человек удивительного характера, который всегда был для меня примером, и Дмитрий Азаров — объективно один из самых успешных глав Самары. Он заложил важные механизмы развития города, которые сейчас я стараюсь восстановить».

"Каково вам работать" в обществе мужчин?", — спросила участница по имени Анастасия.

"Я действительно, первая женщина, ставшая главой Самары. С мужчинами иногда не просто. Они любят учить жизни и настаивать на своем. Я стараюсь игнорировать подобные вещи и просто работать", — сказала глава города.

В конце встречи Елена Лапушкина вручила почетные грамоты. За вклад в молодежную политику были награждены депутат от Волжского района Максим Кануев и руководитель смены «Власть и политика» Елена Кудашева. Отдельным подарком глава города отметила руководителя инклюзивного городка Алексея Транцева : благодаря его стараниям Росмолодежь назвала iВолгу форумом с лучшими возможностями для людей с инклюзией.

Прощаясь с участниками, Лапушкина пожелала им успехов и призвала любить Самару так, как она того заслуживает.