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Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться
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Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Только сегодня после проведения дополнительных проб воды, Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщается на сайте пресс-службе ведомства.
Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться. В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме, зона отдыха «Тропарево» открыта для купания с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» из-за неудовлетворительного качества воды.
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