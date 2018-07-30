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Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»
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Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела» 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, фигурант дела уже экстрадирован в Россию и сейчас находится в СИЗО «Матросская Тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.
По словам адвокатв, его подзащитный очень устал и отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции. Жеребенков не уточнил точную дату доставки в Россию, но адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции.
В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 кг), обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук).
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