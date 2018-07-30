Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»

Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука . Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, фигурант дела уже экстрадирован в Россию и сейчас находится в СИЗО «Матросская Тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

По словам адвокатв, его подзащитный очень устал и отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции. Жеребенков не уточнил точную дату доставки в Россию, но адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции.