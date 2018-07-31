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Адвокат: ключевого фигуранта «кокаинового дела» экстрадировали в РФ раньше срока
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Адвокат: ключевого фигуранта «кокаинового дела» экстрадировали в РФ раньше срока 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Немецкий адвокат предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука считает, что его подзащитный был экстрадирован из Германии в Россию раньше истечения срока для обжалования решения суда о выдаче. Об этом сообщила во вторник медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на Александера Хамбурга, который защищал интересы Ковальчука в ФРГ.
"Выдворение стало сюрпризом в том смысле, что произошло относительно быстро", — приводит слова юриста медиакомпания. Он уточнил, что Ковальчука экстрадировали в пятницу, 27 июля, в 10:00, не поставив адвоката в известность. Хамбург отметил, что срок, предоставляемый для обжалования решения суда об экстрадиции, истекает 6 августа.
По его словам, Ковальчук заявлял о готовности предстать перед органами правосудия в ФРГ, но возражал против выдачи РФ. «Преступления такого типа считаются глобальными и теоретически позволяют проводить судебное разбирательство и в Германии, но прокуратура на наше предложение никак не отреагировала», — отметил Хамбург. Адвокат подал жалобу на решение об экстрадиции, однако считает, что надежд на возвращение его подзащитного в ФРГ «фактически мало», пишет Deutsche Welle. Между тем, в прокуратуре Берлина ТАСС пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 кг), обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук).
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