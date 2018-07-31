Шесть человек сдали документы на участие в выборах мэра Томска

ТОМСК , 31 июля. / ТАСС /. Городская избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на пост мэра Томска, шесть человек сдали документы, одному из них еще предстоит проверка собранных подписей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава горизбиркома Виктор Тищенко.

"На момент окончания срока приема документов, на 18:00 (14:00 мск) 31 июля, в избиркоме имеются заявления от пяти партийных кандидатов, которые освобождены от сбора подписей, четверо из них зарегистрированы. Из самовыдвиженцев подписи в поддержку своего выдвижения предоставил только Евгений Макаренко , остальные кандидаты собрать их не смогли", — сказал Тищенко, уточнив, что проверка подписных листов Макаренко будет проводиться до 9 августа.

Окончательный список кандидатов на пост мэра Томска, который попадет в бюллетени для избирателей, будет опубликован 9 августа. Выборы градоначальника пройдут в Томске в единый день голосования, 9 сентября. Томск — один из немногих городов, где сохранились прямые выборы мэра.