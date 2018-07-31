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Шесть человек сдали документы на участие в выборах мэра Томска
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Шесть человек сдали документы на участие в выборах мэра Томска 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Новости в Томске
ТОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на пост мэра Томска, шесть человек сдали документы, одному из них еще предстоит проверка собранных подписей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава горизбиркома Виктор Тищенко.
"На момент окончания срока приема документов, на 18:00 (14:00 мск) 31 июля, в избиркоме имеются заявления от пяти партийных кандидатов, которые освобождены от сбора подписей, четверо из них зарегистрированы. Из самовыдвиженцев подписи в поддержку своего выдвижения предоставил только Евгений Макаренко, остальные кандидаты собрать их не смогли", — сказал Тищенко, уточнив, что проверка подписных листов Макаренко будет проводиться до 9 августа.
Ранее сообщалось, что в томский городской избирком от политических партий поступили документы на выдвижение пяти кандидатов. Это действующий мэр Иван Кляйн от "Единой России", бывший глава областного департамента охраны окружающей среды Сергей Трапезников от партия «Яблоко», областной депутат Галина Немцева представляет партию «Справедливая Россия», депутат думы города Северска Алексей Выборов от ЛДПР и городской депутат Андрей Петров из КПРФ.
Окончательный список кандидатов на пост мэра Томска, который попадет в бюллетени для избирателей, будет опубликован 9 августа. Выборы градоначальника пройдут в Томске в единый день голосования, 9 сентября. Томск — один из немногих городов, где сохранились прямые выборы мэра.
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