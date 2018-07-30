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Массово попадают под нож жители районов НСО
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Массово попадают под нож жители районов НСО 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
32-летний житель Кыштовского района оказался ранним воскресным утром в Городской клинической больнице № 1. Мужчину с колото-резаной раной груди доставила бригада скорой помощи. Как выяснили полицейские, накануне в квартире дома по улице Твардовского 32-летний кыштовчанин вместе с 20-летним знакомым распивали спиртное. Внезапно между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область груди. Ранее парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности, рассказали VN.ru в ГУ МВД по региону.
Похожий случай произошел в Маслянинском районе. На этот раз жертвой пьяной агрессии 32-летнего местного жителя стал его 58-летний собутыльник. Днем ранее с ножевым ранением в грудную клетку в Искитимскую районную больницу скорая помощь доставила 37-летнего жителя деревни Бурмистрово. Сотрудники полиции установили: к преступлению причастен гость потерпевшего — 33-летний новосибирец. Мужчины поссорились и подрались во время распития спиртных напитков.
И завершает картину случай в Новосибирске. Здесь на жизнь своего 43-летнего собутыльника покушалась молодая подруга. Девушка, ранее уже судимая за кражу, во время пьяного конфликта ударила мужчину ножом несколько раз в живот.
Добавим, удивительное совпадение на криминальной почве наблюдалось несколько месяцев назад. Практически в одно время в больницы Венгеровского и Барабинского районов Новосибирской области доставлены люди с ножевыми ранениями. Участники поножовщины — жители Козловки и Новокозловского. И те, и другие распивали спиртные напитки со своими сожителями, и, как результат, возникла ссора.
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