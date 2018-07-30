Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа 2018 года

Идет третья четверть Луны, при которой она считается уже убывающей, но еще не старой. Можно начинать проекты, которые не требуют долгого раскачивания, а наоборот, желательны для быстрого исполнения. В частности, плановые операции рекомендуют выполнять именно на этой четверти Луны.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаил Чистяков

В начале недели нет смысла рваться в передовики — сейчас явно не ваше время. Лучше побыть на подхвате и копить силы для решающих действий. Для них наилучший период начнется со среды — тогда и берите бразды правления в свои руки. Активность середины недели не оставит вас и на выходных, например, можно заняться спортом.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя будет отмечена знаменитыми рекордами и большими победами. В ее начале еще могут быть достигнуты определенные результаты, но только в командной работе. Со среды по пятницу лучше уйти в тень и посидеть на скамейке запасных. Ваше время начинается на выходных — вы почувствуете прилив сил.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошее начало недели для типичных Близнецов — в первые ее дни вы можете забрать главный приз в производственном соревновании. Середина недели будет менее плодотворна, но все же вместе с товарищами вы можете удерживать пальму первенства. На выходных не рекомендуется заниматься ничем активным, просто расслабьтесь и отдыхайте.

Для кого эта неделя будет, безусловно, успешной, так это для типичных Раков. В первые ее дни вас ждут новые открытия и свершения на интеллектуальном поприще. Вся середина недели пройдет под вашей доминантой в производственной сфере. И выходные можно провести достаточно активно, в компании верных друзей и единомышленников.

В первые два дня этой недели еще не стоит строить из себя героя и затыкать собой все амбразуры — увеличивается опасность получить бытовую или производственную травму. Все меняется со среды — вы можете развернуть плечи и выйти в авангард любого процесса. Не сбавляйте оборотов и на выходных — если предложат поработать, соглашайтесь.

Нельзя назвать эту неделю очень успешной для представителей знака Дева. В ее начале еще можно на что-то рассчитывать, но только в условиях командной работы. Со среды по пятницу шанс успеха минимальный, а вот заработать какую-нибудь травму вы в это время можете. Зато выходные можно посвятить любым приключениям, по вашему желанию.

С самого начала наступившей недели вас могут загрузить ответственными поручениями, от которых вы, впрочем, не получите ни морального, ни материального удовлетворения. Всю середину недели можно будет заниматься столь привычной для вас коллективной работой. Если на выходных поступит предложение поучаствовать в каком-то экстриме, лучше отказаться.

СКОРПИОН

Неделя начинается для вас на оптимистической ноте — с творческим подходом к любому делу, у вас будет получаться все, за что вы ни возьметесь. Если же по каким-то причинам в это время у вас выходные, они тоже не пройдут зря. Середина недели менее оптимистична — это время обычной рутины. Выходные проведите со своей половиной.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас есть неотложные домашние дела, рекомендуется выполнить их в первые два дня наступившей недели — все равно для производственных рекордов эти дни не подходящие. Зато вся середина недели, безусловно, ваша. Можно наполнить ее творчеством, у вас все будет получаться. На выходных лучше всего заняться своим здоровьем.

КОЗЕРОГ

В понедельник и вторник ожидается много звонков, сообщений и встреч по делам личным и рабочим. Настройтесь на получение новой информации. Правда, полезна она будет не всегда. Середина недели пройдет более спокойно, будет время заняться семейными делами. Выходные дни — прекрасное время для праздничных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Наступившая неделя сложится для вас вполне удачно. Уже в первый же день вы сможете поправить свое материальное положение — может быть, за прошлые заслуги вас наградят премией. Вся середина недели пройдет в движении, правда, на дальние и длительные командировки лучше не рассчитывать. Конец недели проведите дома с семьей.

Уже в понедельник вы сможете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто хозяин и дома, и на работе. Заряд бодрости и оптимизма, сопутствующий этому, не оставит вас вплоть до конца недели. Не гнушайтесь никакой физической работой, она пойдет только на пользу. Выходные можно провести в шумной веселой компании.