Новый начальник управления транспорта официально назначен в Челябинске 

Максим Кичеев официально назначен начальником управления транспорта в Челябинске, такое решение было озвучено на аппаратном совещании в городской администрации 29 июля.
Максим Кичеев исполнял обязанности руководителя управления с середины июня текущего года после отставки прежнего начальника Романа Болотова. Сообщалось, что Болотов переедет на работу в Москву.
Добавим, что Максим Кичеев ранее занимал должность главного специалиста управления транспорта и отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами.