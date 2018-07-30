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Новый начальник управления транспорта официально назначен в Челябинске
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Новый начальник управления транспорта официально назначен в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Максим Кичеев официально назначен начальником управления транспорта в Челябинске, такое решение было озвучено на аппаратном совещании в городской администрации 29 июля.
Максим Кичеев исполнял обязанности руководителя управления с середины июня текущего года после отставки прежнего начальника Романа Болотова. Сообщалось, что Болотов переедет на работу в Москву.
Добавим, что Максим Кичеев ранее занимал должность главного специалиста управления транспорта и отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами.
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