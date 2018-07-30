Новый начальник управления транспорта официально назначен в Челябинске

Максим Кичеев официально назначен начальником управления транспорта в Челябинске , такое решение было озвучено на аппаратном совещании в городской администрации 29 июля.

Максим Кичеев исполнял обязанности руководителя управления с середины июня текущего года после отставки прежнего начальника Романа Болотова . Сообщалось, что Болотов переедет на работу в Москву

Добавим, что Максим Кичеев ранее занимал должность главного специалиста управления транспорта и отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами.