Путешествие во времени: в Азове пройдет реконструкция исторической битвы казаков с турками

На Дону стартует 14 Всероссийский фестиваль, посвященный

Азовскому осадному сидению казаков

Со всей страны туристы и члены военно-исторических клубов съедутся в Азов Ростовской области . Они постараются восстановить события далекого 1641 года.

Там пройдет масштабная реконструкция «Азовского осадного сидения» донских казаков. К слову, именно это событие положило начало формированию Всевеликого Войска Донского и сделало Азов городом казачьей славы.

Доспехи и пушки будут изготовлены по образцам тех лет — С первого августа на берегу Дона в Азове появится исторический лагерь, воссоздающий быт четырехвековой давности, — сообщает паблик Донской туризм. — На улицах города можно будет увидеть людей в костюмах середины 17 столетия. В арсенале будут изготовленные по образцам доспехи и оружие тех лет, включая пушки.

Это одно из самых ярких, интересных и запоминающихся мероприятий

Само костюмированное и яркое зрелище состоится в пятницу, 4 августа. Реконструкция казачьего сидения 1641 года традиционно проходит у Азовской крепости, практически там же, где три с половиной столетия назад турки взяли в осаду небольшой торговый городок с вольным и гордым народом.

Фестиваль привлекает своей масштабностью и исторической

правдоподобностью

Начало реконструкции в 18:00, а ярмарки мастеров и мастериц будут работать с утра и до вечера. В программе также состязания лучников и мушкетеров. Тематические площадки будут работать после 18:00. На центральной площади будет восточный базар времен Великого шелкового пути. Гостей праздника планируют угощать ухой, а в завершении запланировано красочное файер-шоу.

Реконструкция легендарного события пройдет на Крепостном валу Азова

Согласно «Повести об Азовском осадном сидении», армия турок насчитывала 250 тысяч воинов, а в Азове находились не более пяти тысяч человек, в том числе 800 женщин. В течение 93 дней они отражали натиск. Турки пытались взять крепость 24 раза, но так и не смогли…

Азовское осадное сидение казаков длилось более трех месяцев и завершилось

победой донских воинов

В этом году сделать повтор событий героического подвига донских казаков, их потомки постараются уже в 14-й раз.