Ещё
Путешествие во времени: в Азове пройдет реконструкция исторической битвы казаков с турками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Путешествие во времени: в Азове пройдет реконструкция исторической битвы казаков с турками 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Дону стартует 14 Всероссийский фестиваль, посвященный
Азовскому осадному сидению казаков
Со всей страны туристы и члены военно-исторических клубов съедутся в Азов Ростовской области. Они постараются восстановить события далекого 1641 года.
Там пройдет масштабная реконструкция «Азовского осадного сидения» донских казаков. К слову, именно это событие положило начало формированию Всевеликого Войска Донского и сделало Азов городом казачьей славы.
Доспехи и пушки будут изготовлены по образцам тех лет  — С первого августа на берегу Дона в Азове появится исторический лагерь, воссоздающий быт четырехвековой давности, — сообщает паблик Донской туризм. — На улицах города можно будет увидеть людей в костюмах середины 17 столетия. В арсенале будут изготовленные по образцам доспехи и оружие тех лет, включая пушки.
Это одно из самых ярких, интересных и  запоминающихся мероприятий
Само костюмированное и яркое зрелище состоится в пятницу, 4 августа. Реконструкция казачьего сидения 1641 года традиционно проходит у Азовской крепости, практически там же, где три с половиной столетия назад турки взяли в осаду небольшой торговый городок с вольным и гордым народом.
Фестиваль привлекает своей масштабностью и исторической
правдоподобностью
Начало реконструкции в 18:00, а ярмарки мастеров и мастериц будут работать с утра и до вечера. В программе также состязания лучников и мушкетеров. Тематические площадки будут работать после 18:00. На центральной площади будет восточный базар времен Великого шелкового пути. Гостей праздника планируют угощать ухой, а в завершении запланировано красочное файер-шоу.
Реконструкция легендарного события пройдет на  Крепостном валу Азова
Согласно «Повести об Азовском осадном сидении», армия турок насчитывала 250 тысяч воинов, а в Азове находились не более пяти тысяч человек, в том числе 800 женщин. В течение 93 дней они отражали натиск. Турки пытались взять крепость 24 раза, но так и не смогли…
Азовское осадное сидение казаков длилось более трех месяцев и завершилось
победой донских воинов
В этом году сделать повтор событий героического подвига донских казаков, их потомки постараются уже в 14-й раз.
161.ru: последние новости
Сажай, чтобы не посадили: как российским дачникам избежать проблем с законом Пропавшего на Дону 18-летнего юношу нашли мертвым «Когда устраним утечку? Сегодня навряд ли»: в Таганроге третий день бьет коммунальный фонтан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле114
Крымский мост покорил сердца украинцев152
Россия отказалась от «Русланов»37
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле150
Видео
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Почему в Турции обижают русских туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение