ВДЦ «Океан» будет сотрудничать с хабаровским управлением Следственного комитета 

В лагере проходит смена «Юный следователь».
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю Петр Решетников и директор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр „Океан“ Андрей Александрович Базилевский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации досуга и отдыха в целях становления и сознательного выбора детьми— сиротами, детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, своего жизненного пути, формирования их активной гражданской позиции.
Стороны соглашения поставили себе следующие основные задачи:
— патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; — повышение правосознания детей и подростков; — популяризация здорового образа жизни; — актуализация ценности служения Родине.
В настоящее время трое воспитанников детских домов Хабаровского края уже отдыхают в „Океане“.
Руководитель краевого следственного управления выступил перед подростками из смены „Юный следователь“ с тематической лекцией о Следственном комитете Российской Федерации», рассказал о роли ведомства в системе правоохранительных органов России, требованиях, которые предъявляются к следователям, правилах поступления в высшие учебные заведения Следственного комитета России. Выступление очень понравилось собравшимся, подростки в буквальном смысле засыпали Петра Решетникова вопросами, на которые он дал подробные ответы. Также он провел для молодежи несколько игр, направленных на развитие наблюдательности, внимания и памяти. Участники встречи выразили желание после окончания школы поступить в ведомственные ВУЗы с целью дальнейшей службы в органах Следственного комитета России.
По окончании мероприятия Петр Решетников вручил директору «Океана» Андрею Базилевскому и вожатым памятные книги Следственного комитета России и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю, передает пресс-служба СК.