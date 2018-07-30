ВДЦ «Океан» будет сотрудничать с хабаровским управлением Следственного комитета

В лагере проходит смена «Юный следователь».

Стороны соглашения поставили себе следующие основные задачи:

— патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; — повышение правосознания детей и подростков; — популяризация здорового образа жизни; — актуализация ценности служения Родине.

В настоящее время трое воспитанников детских домов Хабаровского края уже отдыхают в „Океане“.

Руководитель краевого следственного управления выступил перед подростками из смены „Юный следователь“ с тематической лекцией о Следственном комитете Российской Федерации», рассказал о роли ведомства в системе правоохранительных органов России , требованиях, которые предъявляются к следователям, правилах поступления в высшие учебные заведения Следственного комитета России. Выступление очень понравилось собравшимся, подростки в буквальном смысле засыпали Петра Решетникова вопросами, на которые он дал подробные ответы. Также он провел для молодежи несколько игр, направленных на развитие наблюдательности, внимания и памяти. Участники встречи выразили желание после окончания школы поступить в ведомственные ВУЗы с целью дальнейшей службы в органах Следственного комитета России.

По окончании мероприятия Петр Решетников вручил директору «Океана» Андрею Базилевскому и вожатым памятные книги Следственного комитета России и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю, передает пресс-служба СК.