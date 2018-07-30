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В четырех районах Казани превышена концентрация вредных веществ
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В четырех районах Казани превышена концентрация вредных веществ 

Казанский Портал 1 час назад
В Вахитовском, Московском, Кировском и Приволжском районах Казани превышена норма формальдегида в воздухе.
Превышение зафиксировали 26-27 июля. Концентрация вещества на улице Татарстан составила 0,181 мг/куб.м, на улице Декабристов — 0,082 мг/куб.м, на улице Степана Халтурина — 0,062 мг/куб.м, на Дубравной — 0,051 мг/куб.м. Нормой считается 0,05 мг/куб.м.
По данным из открытых источников, формальдегид в воздухе вреден для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд и сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом — вялость, частые головные боли и трудности со сном.
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